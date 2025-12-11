Sciopero nazionale CGIL, servizi pubblici a rischio. Un corteo a Rimini

Venerdì 12 dicembre scuole, trasporti e servizi sanitari saranno a rischio per lo sciopero generale indetto dalla Cgil per l'intera giornata di lavoro. E' prevista a Rimini una manifestazione con corteo che partirà alle ore 9.30 da piazzale Cesare Battisti (Stazione ferroviaria), con comizio finale davanti al palazzo della Prefettura in via IV novembre.

L’iniziativa è aperta "a lavoratrici, lavoratori, pensionati e cittadini che vogliono con la loro presenza sostenere le rivendicazioni di CGIL, come l’aumento dei salari e delle pensioni, blocco dell’innalzamento dell’età pensionabile, investimenti in sanità e istruzione, contrasto alla precarietà e riforma fiscale equa e progressiva".

Nel settore trasporti è in programma uno sciopero di 24 ore indetto a livello nazionale da FILT CGIL. Potrebbero verificarsi, pertanto, ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale e sul servizio traghetto a Ravenna.

Le fasce orarie durante le quali il servizio sarà garantito sono le seguenti:

Forlì-Cesena : dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00

: dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00 Ravenna (compreso il traghetto): dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00

(compreso il traghetto): dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00 Rimini: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00.

In ottemperanza alla delibera n°18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni dello sciopero sono consultabili nell'apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale al link: https://www.startromagna.it/news/venerdi-12-dicembre-sciopero-nazionale-di-24-ore-su-tutti-i-bacini/.

A precedente iniziativa di sciopero nazionale di 24 ore l’adesione nel bacino di Ravenna era stata del 31,06%, a Rimini del 10,46% e nel bacino di Forlì – Cesena del 22,30%.

Alla luce della mobilitazione, per il settore indetta da FP Cgil, Ausl Romagna comunica che saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa.