venerdì 12 dicembre

Sciopero nazionale CGIL, servizi pubblici a rischio. Un corteo a Rimini

di Redazione   
Gio 11 Dic 2025 16:38 ~ ultimo agg. 17:15
Ascolta l'audio
Ascolta l'audio

Venerdì 12 dicembre scuole, trasporti e servizi sanitari saranno a rischio per lo sciopero generale indetto dalla Cgil per l'intera giornata di lavoro. E' prevista a Rimini una manifestazione con corteo che partirà alle ore 9.30 da piazzale Cesare Battisti (Stazione ferroviaria), con comizio finale davanti al palazzo della Prefettura in via IV novembre.
L’iniziativa è aperta "a lavoratrici, lavoratori, pensionati e cittadini che vogliono con la loro presenza sostenere le rivendicazioni di CGIL, come l’aumento dei salari e delle pensioni, blocco dell’innalzamento dell’età pensionabile, investimenti in sanità e istruzione, contrasto alla precarietà e riforma fiscale equa e progressiva".

Nel settore trasporti è in programma uno sciopero di 24 ore indetto a livello nazionale da FILT CGIL.  Potrebbero verificarsi, pertanto, ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale e sul servizio traghetto a Ravenna.

Le fasce orarie durante le quali il servizio sarà garantito sono le seguenti:

  • Forlì-Cesena: dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00
  • Ravenna (compreso il traghetto): dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00
  • Rimini: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00.

In ottemperanza alla delibera n°18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni dello sciopero sono consultabili nell'apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale al link: https://www.startromagna.it/news/venerdi-12-dicembre-sciopero-nazionale-di-24-ore-su-tutti-i-bacini/.

A precedente iniziativa di sciopero nazionale di 24 ore l’adesione nel bacino di Ravenna era stata del 31,06%, a Rimini del 10,46% e nel bacino di Forlì – Cesena del 22,30%.

Alla luce della mobilitazione, per il settore indetta da FP Cgil, Ausl Romagna comunica che saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa.

Hera fa sapere che in tutto il territorio servito dalla multiutiity, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi gestiti, compresi call center e sportelli commerciali e fatta eccezione per i servizi ambientali, in seguito a uno sciopero generale nazionale proclamato per l’intero turno di lavoro. Saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge. Al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività. Oltre ai servizi di pronto intervento, attivi tutti i giorni 24 ore su 24, per le principali pratiche commerciali, i clienti potranno usufruire dello sportello Hera OnLine, all’indirizzo www.servizionline.gruppohera.it, e dell’app My Hera.

