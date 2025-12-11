Il Gruppo Del Conca punta al rilancio con la nomina del manager Francia

Con 30 anni di carriera alle spalle è Flavio Francia il nuovo Chief Sales and Marketing Officer del Gruppo Del Conca. Guiderà le strategie di vendita dei marchi Del Conca, Faetano e Pastorelli. Francia ha guidato team aziendali e conta tra le sue competenze l'ottimizzazione dei processi e la gestione delle relazioni con i clienti. Il Management del Gruppo ha visto in lui la figura ideale per segnare la svolta, rafforzare la propria presenza internazionale e potenziare la strategia commerciale dei brand.

"Siamo felici di accogliere Flavio Francia nel nostro team - hanno dichiarato Davide Mularoni, presidente di Ceramica del Conca Spa e Marco Mularoni presidente di Ceramica Faetano Spa e Del Conca USA - la sua comprovata leadership e la sua capacità di generare risultati concreti saranno fondamentali nel portare la nostra strategia di vendita al livello successivo e nel promuovere la crescita del Gruppo".

“Siamo entusiasti di avere Flavio Francia a bordo – sottolinea l’AD Luca Costi, che sarà il diretto referente del CSMO – crediamo che la sua esperienza e le sue competenze contribuiranno in modo significativo a rafforzare la presenza del Gruppo Del Conca sul mercato globale.”

"Sono pronto - ha dichiarato Franci, entrato in azienda il 1 dicembre - e ringrazio per la fiducia e per la grande opportunità. Riconosco un grande potenziale nel combinare le nostre enormi e uniche capacità produttive con la riconoscibilità internazionale dei marchi Del Conca, Faetano e Pastorelli.”