A Verucchio 160mila euro per il parco delle Speranze e i parchi cittadini

Il Comune di Verucchio ha stanziato complessivamente oltre 160 mila euro per riqualificare il Parco delle Speranze e per la manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche distribuite nei parchi e aree verdi cittadine, con lavori che prenderanno il via nell’anno nuovo per concludersi entro l'inizio della primavera.

Il Parco delle Speranze in via Primo Levi a Villa Verucchio è un’area verde di quasi 6.500 mq. Questo luogo intensamente frequentato dai verucchiesi verrà completamente rinnovato, con l’acquisto di attrezzature idonee per differenti fasce di età, saranno infatti 8 le tipologie di nuovi giochi di cui il parco sarà dotato. L’investimento dell’amministrazione comunale è di circa 130mila euro.

Inoltre sul tema della sicurezza, verrà potenziato l’impianto di illuminazione in essere e saranno posizionate telecamere per la videosorveglianza. Contestualmente sono state censite tutte le attrezzature ludiche per bambini presenti nelle aree verdi del territorio comunale. Quelle ormai deteriorate o ormai non più rispondenti ai parametri di sicurezza saranno sostituite (è già iniziato il processo di smantellamento delle vecchie attrezzature) con altre nuove per garantire spazi di gioco sicuri per tutti i bambini che frequentano i nostri parchi. In particolare nel Parco della Selva di San Francesco (Parco degli Ulivi) sarà installata una teleferica per bambini. Per questi interventi sono stati stanziati circa 30mila euro.