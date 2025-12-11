  
la piaga delle truffe

Anziana raggirata da finti agenti: "C'è una fuga di gas, metta tutto l'oro qui"

In foto: repertorio
repertorio
di Lamberto Abbati   
Tempo di lettura 1 min
Gio 11 Dic 2025 15:54 ~ ultimo agg. 16:35
Una vera e propria piaga quella delle truffe ai danni degli anziani. L'ultimo caso si è verificato questa mattina a Rimini, dove una donna di 85 anni, che vive sola, ha consegnato oro e contanti nelle mani di due finti agenti della polizia Locale che le hanno fatto credere ci fosse una fuga di gas in atto e che restare in casa fosse pericoloso. "Signora, metta tutti gli oggetti preziosi e i contanti in una busta e poi esca", le avrebbero detto i truffatori. L'anziana riminese, spaventata, ha obbedito. Ha consegnato oro e circa mille euro ai falsi agenti, che avrebbero indossato pettorine con la dicitura polizia Locale. 

Dopo poco i due si sono dileguati lasciando da sola la vittima. E' stata la figlia della donna a denunciare l'accaduto alla questura. A casa dell'anziana, in via di Mezzo, si sono presentati i poliziotti della Squadra Mobile (questa volta quelli veri) per raccogliere la sua testimonianza e avviare le indagini. Ancora da quantificare il bottino complessivo.  

