14 dicembre

A Misano una domenica di festa con Babbo Natale

 È in arrivo un altro weekend da vivere immersi nella magia del Natale a Misano Adriatico. Domenica 14 dicembre, dalle 15:00, si rinnova l’appuntamento con Festa con Babbo Natale. Cuore dell’evento sarà il Villaggio di Natale di Piazza della Repubblica con le sue proposte gastronomiche dolci e salate, ma anche fiori e laboratori e il mercatino natalizio, che sorge a contorno della grande pista di ghiaccio, aperta ogni giorno fino all’Epifania.

Nel corso del pomeriggio ci saranno anche la merenda offerta dai Comitati Cittadini e l’esibizione di Diego Draghi, artista di strada, in “Fuori pista”.

Proseguono anche le iniziative delle frazioni. A Villaggio Argentina sabato pomeriggio, dalle 15:00, è in programma una tombola gratuita per i bambini, mentre tutte le sere, fino al 5 gennaio, proseguono le tombole serali anche per gli adulti. Sempre a Villaggio Argentina, domenica 14 dicembre, alle 17:30 ci sarà “Balliamo insieme”, la festa con i bambini che partecipano ai corsi di hip-hop.

A Scacciano, nel centro di quartiere, sabato sera tornano le tombole conviviali. A Misano Monte, domenica dalle 12:30, è in programma il pranzo comunitario “Aspettando il Natale” nel tendone parrocchiale, mentre a Santamonica, dalle 12:00, si terrà il pranzo delle famiglie al centro di quartiere.

 

Da non perdere, infine, i presepi artistici allestiti in varie località del Comune, consultabili al link: https://visitmisano.it/natale.

