Sciopero in stazione. Possibili disagi per acquistare i biglietti

Le Segreterie Regionali dell’Emilia-Romagna di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa Ferrovie hanno proclamato per la giornata di lunedì 21 settembre uno sciopero che interesserà il personale di Trenitalia della Divisione Customer Operations Bologna, Reggio Emilia e Rimini, dalle 9.00 alle 17.

Per l’intera durata dell’agitazione, in quelle stazioni potrebbero non essere pienamente garantiti i servizi di biglietteria allo sportello e assistenza alla clientela. Nessuna ripercussione, invece sulla circolazione dei treni.