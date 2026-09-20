non per la circolazione
Sciopero in stazione. Possibili disagi per acquistare i biglietti
In foto: il piazzale della stazione di Rimini
di Redazione
1 min
Le Segreterie Regionali dell’Emilia-Romagna di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa Ferrovie hanno proclamato per la giornata di lunedì 21 settembre uno sciopero che interesserà il personale di Trenitalia della Divisione Customer Operations Bologna, Reggio Emilia e Rimini, dalle 9.00 alle 17.
Per l’intera durata dell’agitazione, in quelle stazioni potrebbero non essere pienamente garantiti i servizi di biglietteria allo sportello e assistenza alla clientela. Nessuna ripercussione, invece sulla circolazione dei treni.
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