I volontari di Legambiente ripuliscono in parco Sirotti da mozziconi e rifiuti

Nuovo appuntamento nella mattinata di domenica al Bike Park di Rimini per “PuliAmo il Mondo”, promosso da Legambiente Valmarecchia APS. 14 le persone che hanno partecipato e hanno pulito il vicino parco Silver Sirotti , in particolare concentrandosi nelle aree spartitraffico: tra i rifiuti più frequenti ci sono stati i mozziconi, presenti soprattutto vicino alle auto e alle aree di sosta dei bus. Nel parco sono state trovate diverse bottiglie, sia di plastica sia di vetro, che sono state divise e consegnate ad Hera. Il Comune di Rimini ha supportato l'attività, acquistando il kit per la pulizia.

"Dopo l’evento - spiega il referente Massimo Ugolini - siamo tornati al Bike Park per un piccolo rinfresco e per parlare del progetto “Noi puliAmo”, un gruppo WhatsApp coordinato dal circolo, che vuole stimolare la cittadinanza a piccole azioni di clean-up rapide".



Nell’ultimo anno ci sono stati 14 appuntamenti di “Noi puliAmo”: nato dall’idea di una giovane volontaria, vuole mettere in azione piccoli gruppi che possono attivarsi per le aree vicino a casa grazie al kit del circolo e svolgere un’attività di circa un’ora.