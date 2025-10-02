Sciopero generale "in difesa di Flotilla e per Gaza". Manifestazione a Rimini

La Cgil ha annunciato per venerdì uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata. “L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani - si legge in una nota -, rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un'azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali”.

A Rimini è prevista una manifestazione con corteo, il concentramento alle 9.30 all'Arco di Augusto.