Ritrovo alle 9.30 all'Arco

Sciopero generale "in difesa di Flotilla e per Gaza". Manifestazione a Rimini

di Redazione   
Gio 2 Ott 2025 17:50 ~ ultimo agg. 17:56
La Cgil ha annunciato per venerdì uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata. L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani - si legge in una nota -, rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un'azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali”. 

A Rimini è prevista una manifestazione con corteo, il concentramento alle 9.30 all'Arco di Augusto.

Per il personale delle attività ferroviarie lo sciopero inizierà dalle 21 del 2 ottobre e per quello delle autostrade alle 22. Per i Vigili del fuoco lo sciopero sarà di 4 ore: per il personale turnista, dalle 9 alle 13 mentre sarà dell’intera giornata per il personale giornaliero e amministrativo. Per la Sanità invece è articolato da inizio primo turno del 3 ottobre a fine dell’ultimo turno della stessa giornata. 
Durante lo sciopero generale saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore e a questo scopo fin da ora si offre la maggiore collaborazione possibile alle singole amministrazioni per organizzare quanto necessario, anche nei ristretti tempi a disposizione.
 
 
