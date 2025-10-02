  
Da lunedì i rimpatri

Flottilla, Croatti tra primi sbarcati ad Ashdod. Tajani: tutti in buona salute

In foto: Marco Croatti
Marco Croatti
di Redazione   
Gio 2 Ott 2025 17:32 ~ ultimo agg. 18:09
Sumud Flottilla. Il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti è stato tra i primi ad essere condotto nel porto di Ashdod dopo l'intercettazione dell'imbarcazione Morgana da parte della marina israeliana. Non ci sono invece aggiornamenti sulla giornalista riminese Michela Monte che nella notte aveva postato un video mentre sembrava prossima l’intercettazione. Complessivamente sono una quarantina gli attivisti italiani fermati. Subito allertata l’ambasciata italiana, il ministro degli esteri Tajani ha assicurato sul fatto che gli abbordaggi sono stati pacifici e senza violenze. "Gli attivisti sono tutti in buone condizioni di salute" ha detto nell'informativa al Senato.

Per gli attivisti, dopo lo sbarco nel porto israeliano di Ashdod, la consegna alla polizia e il trasferimento al grande carcere di Ketziot, nel Negev, a sud-ovest di Beer Sheba. Sembra che le autorità israeliane siano intenzionate a fare un unico provvedimento giudiziario di espulsione coatta con due voli, il 6 e 7 ottobre, verso due distinte capitali europee. Chi rifiuterà l'espulsione sarà processato da un tribunale speciale di funzionari degli Interni, e non da un tribunale ordinario, per ingresso illegale. 

