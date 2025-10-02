  
venerdì 3 ottobre

50 anni per la Gioielleria Tamburini, che festeggia con un evento in via Mentana

In foto: Festa per la Gioielleria Tamburini
Festa per la Gioielleria Tamburini
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Gio 2 Ott 2025 16:55 ~ ultimo agg. 17:04
La Gioielleria Sergio Tamburini festeggia domani, venerdì 3 ottobre, i suoi 50 anni di attività con un evento speciale che animerà via Mentana, nel centro storico di Rimini, a partire dalle ore 18. Una serata all’insegna dell’eleganza, della musica e dello stile, organizzata per celebrare mezzo secolo di passione e professionalità. Sergio Tamburini, fondatore e maestro orafo con oltre 60 anni di esperienza, nel 1975 ha dato vita alla gioielleria che oggi porta il suo nome, proseguendo un percorso di eccellenza che negli anni è stato arricchito dall’ingresso del figlio Omar. Insieme, hanno saputo unire tradizione e innovazione, selezionando gemme rare, gioielli unici e i marchi più prestigiosi, oltre a una vasta gamma di orologi e accessori di pregio.
La serata di domani sarà un vero e proprio spettacolo gratuito: una sfilata con i gioielli più esclusivi, accompagnata da abiti femminili delle boutique Mentana16 e Olivia Shop e maschili firmati Memphis. Ad accompagnare la festa un aperitivo, la torta e il dj-set di Ramiro Astolfi, con una selezione musicale capace di creare un’esperienza unica e coinvolgente.
Abbiamo voluto organizzare questa serata speciale per festeggiare i 50 anni di attività della gioielleria, per ringraziare i nostri clienti e la città intera – dichiara Omar Tamburini –. Siamo orgogliosi di questo traguardo, importantissimo per la nostra famiglia con l’apporto fondamentale dei nostri collaboratori, che sono diventati anch’essi parte della famiglia. Con questa festa vogliamo coinvolgere tutti: l’evento è stato organizzato all’esterno, grazie alla collaborazione delle altre attività della via, che ci hanno permesso di chiudere la strada per condividere tutti insieme questo momento di eleganza e bellezza”.
Siamo davvero felici per il traguardo raggiunto dalla Gioielleria Sergio Tamburini – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini -. Siamo al fianco di Omar e dei suoi collaboratori in questa occasione di festa come nel quotidiano, anche preparandone l’ingresso nell’albo delle Botteghe Storiche del Comune di Rimini. Vedere la collaborazione tra vari negozi del centro per questo evento regalato alla città ci riempie di orgoglio. Il commercio riminese ha bisogno di queste eccellenze, che qualificano l’intera comunità. Un anniversario che diventa festa condivisa, occasione per guardare al futuro con la stessa passione che da cinquant’anni illumina la storia della Gioielleria Sergio Tamburini”.

Onelio Banchetti, Federpreziosi-Confcommercio della provincia di Rimini, sottolinea che: “Un anniversario così significativo è motivo di orgoglio per tutta la nostra categoria. Celebriamo con grande piacere un’eccellenza che da 50 anni valorizza il centro storico riminese con passione e professionalità. In un periodo difficile per il commercio di prossimità, e in particolare per il nostro settore troppo spesso costretto a fare i conti anche con atti di criminalità e problematiche legate alla sicurezza che speriamo possano essere presto risolte, questo storico traguardo dei nostri associati rappresenta un segnale di forza ed entusiasmo che dà fiducia a tutti noi”.

