Rilevamenti Arpae

Le acque tornano balneabili con una sola eccezione

In foto: il mare sulla costa riminese
il mare sulla costa riminese
di Redazione   
Mer 27 Ago 2025 16:54 ~ ultimo agg. 17:01
16 dei 17 tratti del litorale romagnolo che risultavano non balneabili a causa delle piogge dei giorni scorsi sono tornati nella norma. I campionamenti aggiuntivi eseguiti il 26 agosto da Arpae hanno permesso di verificare il rientro nei limiti per 2 tratti di Milano Marittima nel comune di Cervia (RA), 4 in provincia di Forlì-Cesena (Gatteo Nord, Foce Fiume Rubicone Nord, Villa Marina e Savignano) e 10 in provincia di Rimini (Bellaria Foce Uso, Rivabella-Turchetta, Foce Marecchia 50 m S, Misano Adriatico - Rio Agina, Porto Verde - Porto Canale 100 m N, Riccione - Porto Canale 100 m S e 4 punti nel comune di Cattolica).

Permane invece il divieto di balneazione nel tratto Torre Pedrera - Brancona nel comune di Rimini dove è già stato effettuato un nuovo prelievo.

