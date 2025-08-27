Dante ispira il prossimo Meeting. Svelato il titolo della 47esima edizione

E’ la Divina commedia ad ispirare il prossimo Meeting che si terrà alla Fiera di Rimini dal 21 al 26 agosto 2026. Il titolo scelto per la 47esima edizione è infatti “L’amor che move il sole e l’altre stelle”. L'edizione che si chiude oggi ha scritto numeri importanti: sono 800mila le presenze registrate. I 150 convegni con circa 550 relatori italiani e internazionali e i 17 spettacoli hanno registrato quasi costantemente il tutto esaurito, così come il Villaggio Ragazzi lo Sport Village, che hanno accolto decine di migliaia di bambini e giovani. Anche le mostre sono state visitate da varie migliaia di visitatori in più rispetto al 2024. Determinante, come sempre, l’apporto dei tremila volontari arrivati dall’Italia e da tutto il mondo, il 60% dei quali sotto i trent’anni. "Siamo molto grati per questo Meeting che ha potuto offrire spazi di dialogo e speranza in un mondo purtroppo sempre più conflittuale" ha commentato il presidente del Meeting di Rimini Bernhard Scholz.

"Sono cifre e presenze - affermano i promotori - che spingono a pensare il Meeting come un luogo sempre più riconosciuto di dialogo, collaborazione e costruzione di comunità, come ha ricordato papa Leone XIV nel suo messaggio: «Nei deserti di oggi possiamo edificare insieme con mattoni nuovi, segni concreti di speranza e di pace»".