polemica sulle 'esternazioni'

Scarcerazione Dassilva, la Cassazione rimanda al Riesame. Soddisfatti i legali

In foto: Dassilva e i suoi legali (@Adriapress)
Dassilva e i suoi legali (@Adriapress)
di Redazione   
Ven 31 Ott 2025 13:19 ~ ultimo agg. 13:45
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai legali di Louis Dassilva ed ha rinviato al Riesame di Bologna la vicenda per ulteriore analisi sulla richiesta di scarcerazione presentata. Lo fanno sapere gli Avvocati difensori Riario Fabbri e Andrea Guidi che accolgono con soddisfazione la decisione

La difesa "ha sempre fermamente creduto sia nella innocenza di Dassilva sia sulla fondatezza delle argomentazioni difensive" e al contempo rilevar che in prossimità dell'inizio del processo abbiamo assistito a diverse "esternazioni" finalizzate a dare una rappresentazione fuorviante della vicenda. Il processo che è appena iniziato permetterà di fare chiarezza sulle tante inesattezze dette, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista logico, da vari personaggi che si permettono di sostituirsi ai Giudici". I legali proseguono: "Non intendiamo rispondere alle plurime provocazioni ed accuse di questi giorni se non con fatti concreti. Attendiamo di conoscere le motivazioni dell'annullamento per poi argomentare, in modo compiuto, sui motivi dell'annullamento e su quanto emerso in relazione al dichiarato di Manuela Bianchi. Di sicuro interesse sarà anche la perizia fonica in corso, la difesa confida in maniera importante su questa prova scientifica in itinere".

