Tamponamento in A14 tra Riccione e Rimini. Morti entrambi i motociclisti

https://www.icaroplay.it/programmi/tamponamento-in-a14-tra-riccione-e-rimini-motociclista-perde-la-vita/

L'elevata velocità unita a una probabile distrazione. E' questa la causa all'origine del tremendo schianto in cui hanno perso la vita Maurizio De Panfilis, 76 anni, e la compagna Antonella Doneda, 66 anni, farmacista di Pedrengo. Stavano tornando a casa in Lombardia in sella alla loro Bmw R1200, quando alle 11.25, tra i caselli di Riccione e Rimini Sud in direzione Bologna, è avvenuto il drammatico impatto. Nel bel mezzo del traffico intenso, la moto, che viaggiava in terza corsia, ha urtato violentemente il retro di una Hyundai Tucson che aveva rallentato. L'urto è stato fortissimo, avvenuto a una velocità elevata, che la polizia Stradale avrebbe stimato in 180 chilometri orari, come segnalato dalla lancetta del tachimetro della moto. Sull'asfalto nessun segno di frenata.

Il 76enne è morto sul colpo, mentre la compagna, sbalzata sull'asfalto a una ventina di metri dal punto di impatto, è deceduta poco dopo, alle 13:10, all'ospedale Bufalini di Cesena a causa delle gravissime lesioni. Miracolosamente illesi, invece, i due occupanti dell'auto.

Poco prima dello schianto, alle 10:59, le telecamere di videosorveglianza dell’area di servizio Foglia Est avevano ripreso la coppia durante un rifornimento, confermando che alla guida c’era proprio De Panfilis.

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