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Auto distrutta dalle fiamme. Era parcheggiata in via Acquario

In foto: @Riccardo Ghinelli
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Redazione
   
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Sono ancora ignote le cause dell'incendio che nella mattinata di domenica ha completamente distrutto un'automobile che era parcheggiata in via Acquario a Rimini. Le fiamme sono divampate pochi minuti prima delle 9,30 e in pochi istanti hanno avvolto un'Audi di colore chiaro, alimentata a diesel. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno impiegato uomini e mezzi per spegnere il fuoco. Dal mezzo si è levata una densa nube di fumo, visibile a grande distanza. 

 

Le foto sono di Riccardo Ghinelli

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