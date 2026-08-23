Misano Monte si prepara alla Festa del Crocifisso e della Collina

Atteso appuntamento a Misano Monte per la 147ª Festa del Crocifisso e della Collina, che si svolgerà dal 28 al 30 agosto. Una festa che affonda le proprie radici nella storia del paese e che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità. Tre giornate pensate per coinvolgere residenti, famiglie, giovani e visitatori.



Ad aprire la manifestazione, venerdì 28 agosto, sarà la tradizionale Processione religiosa alle 20.30, uno dei momenti più significativi della festa e più profondamente legati alla sua storia. La serata proseguirà poi all'insegna della musica e del divertimento con il Night Party di DJ Gabry Seth, in programma dalle 22.30.



Il sabato 29 agosto sarà una giornata ricca di appuntamenti. Si parte alle 15.00 con l'Automoto Raduno, accompagnato dall'intrattenimento a cura di Max. Alle 19.00 spazio al teatro con Teatro Scottadito by Messicano Indipendente, seguito alle 20.30 dal Nirea Danze Show. Alle 22.00 sarà la volta dei Revolution Live Band, che porteranno sul palco musica dal vivo e spettacolo per una grande serata di festa.



Domenica 30 agosto sarà dedicata alla tradizione, alla convivialità e alla musica. Dopo la Santa Messa delle 10.00, alle 12.30 è in programma il tradizionale Pranzo della Festa, occasione per ritrovarsi insieme attorno alla tavola e vivere lo spirito più autentico della manifestazione. Nel pomeriggio si continua con l'Orchestra Luca Bergamini, alle 18.00, mentre alle 19.00 sarà protagonista la Compagnia dialettale “Ciurmallegra”.



A chiudere la 147ª Festa del Crocifisso e della Collina saranno, alle 23.30, i tradizionali fuochi d'artificio.



Durante tutti e tre i giorni non mancheranno gli stand gastronomici, i gonfiabili, i giochi di legno, il mercatino dei bambini, la pesca di beneficenza e le altre attività pensate per accompagnare grandi e piccoli durante la festa.



"La Festa del Crocifisso e della Collina rappresenta molto più di un semplice appuntamento del calendario – sottolineano gli organizzatori –. È una tradizione che appartiene alla nostra comunità e che da 147 anni continua a riunire generazioni diverse. Il nostro obiettivo è custodire questa storia, ma allo stesso tempo continuare a rinnovarla, creando una festa capace di parlare a tutti".



Un appuntamento che nasce soprattutto dal lavoro dei volontari, circa 80 per questa edizione, che dedicano tempo, energie e passione. Storicamente organizzato dalla Parrocchia dei Santi Biagio ed Erasmo, negli ultimi anni ha trovato nuova linfa grazie alla sinergia e alla collaborazione con il Comitato di Frazione di Misano Monte.