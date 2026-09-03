Sapori e territorio, "Il Mercato del Mare" chiude insieme al Vescovo Anselmi
Si conclude la seconda edizione de “Il Mercato del Mare”, il progetto che nel corso dell’estate 2026 ha portato sulla spiaggia di Rimini i sapori, le storie e le eccellenze enogastronomiche del territorio. Quattro gli appuntamenti che, tra la fine di luglio e l’inizio di settembre, hanno animato la battigia riminese. L’iniziativa, organizzata dai bagnini della Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini Sud insieme a Piacere Spiaggia Rimini, si inserisce all’interno del progetto di promozione territoriale “Romagna Mare e Monti”, nato con l’obiettivo di raccontare e valorizzare le eccellenze della Romagna mettendo in relazione la costa con l’entroterra.
Con Il Mercato del Mare, i prodotti e soprattutto i produttori sono arrivati direttamente in riva al mare, incontrando turisti, cittadini e famiglie lungo la battigia. Non una semplice degustazione, ma un vero racconto del territorio attraverso i suoi sapori, le sue tradizioni e le persone che ogni giorno portano avanti queste produzioni. Nel corso dei quattro appuntamenti il pubblico ha potuto conoscere e assaggiare numerose eccellenze: dall’olio alla crema di carciofi e alle conserve, dalla mortadella alla porchetta, fino alla Piadina Romagnola IGP del Consorzio della Piadina Romagnola. Grande spazio anche ai vini del territorio, con Rebola, Sangiovese e bollicine dei Colli Riminesi.
Ad accompagnare le degustazioni non è mancata l’animazione, con giochi e attività dedicate ai più piccoli, trasformando ogni appuntamento in un momento di festa e condivisione per tutta la famiglia. L’ultima tappa ha riservato inoltre una novità particolarmente apprezzata: le vongole dell’Adriatico, cucinate e raccontate dall’Associazione Vongolai di Rimini, che hanno portato sulla spiaggia un’altra importante testimonianza della tradizione e dell’identità del territorio. A suggellare la conclusione della seconda edizione è stata la presenza del Vescovo di Rimini, Mons. Nicolò Anselmi, che ha voluto vivere personalmente l’atmosfera dell’evento, apprezzando un’iniziativa capace di valorizzare un territorio ricco di cultura e tradizione enogastronomica, raccontandolo in uno dei suoi luoghi più rappresentativi: la spiaggia.
Nel suo saluto, il Vescovo ha inoltre ringraziato i tanti turisti presenti per aver scelto Rimini come meta delle proprie vacanze. Il percorso de “Il Mercato del Mare” non termina con la fine degli appuntamenti estivi: presto una selezione dei prodotti protagonisti dell’iniziativa sarà disponibile anche online sul sito di Piacere Spiaggia Rimini, permettendo di continuare a scoprire e conoscere le eccellenze del territorio anche dopo l’estate.