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A OTTOBRE LA RIPRESA

Misano Adriatico, già 10 mila mq di strade riqualificate. I prossimi interventi

In foto: cantiere
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Redazione
   
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Sono circa 10.000 i metri quadrati di superficie complessiva su diverse strade del territorio comunale di Misano Adriatico che sono state oggetto, nel corso degli ultimi mesi, di interventi di asfaltatura. Gli importanti lavori di riqualificazione del manto stradale hanno interessato arterie significative come via Grotta, via del Carro e via Agina, via Garibaldi, alle quali si aggiungono altre strade del territorio, garantendo un progressivo miglioramento della sicurezza e della percorribilità della rete viaria locale.

A partire dal mese di ottobre, i lavori di riqualificazione stradale riprenderanno con nuovo vigore. Sono infatti programmate la conclusione dell'intervento di asfaltatura su via Garibaldi, la realizzazione delle opere di messa in sicurezza su via Maroncelli e il completamento della riqualificazione di via Repubblica, che prevede la stesura del nuovo asfalto sull'intero tratto interessato dai lavori.

“Il mantenimento dell’efficienza delle infrastrutture stradali comunali sono una nostra priorità – il commento del sindaco Fabrizio Piccioni -. Siamo consapevoli dei disagi arrecati ai cittadini durante l’esecuzione di lavori, ma non possiamo prescindere dal garantire la sicurezza sulle nostre strade”.

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