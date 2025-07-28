Santarcangelo Festival, riconfermati i finanziamenti. Sacchetti: battaglia vinta

Il festival di Santarcangelo salva i finanziamenti che in un primo momento erano stato significativamente ridimensionati dai nuovi criteri adottati dal Ministero: lo annuncia con un post il sindaco Filippo Sacchetti.

"La resistenza è servita! (per ora almeno)", esordisce su Facebook il primo cittadino.

"Dopo una lunga battaglia che ha coinvolto il Comune, la Regione e arrivando fino in Parlamento, il Governo ha fatto un passo indietro e riconfermato il pieno finanziamento al Festival, il tutto nonostante il dimezzamento del punteggio assegnato per la qualità artistica.

Il meccanismo ci sembra assurdo e contraddittorio a dir poco con tante realtà che ancora risultano colpite dai tagli, ma siamo felici che la nostra battaglia sia stata vinta!

Questo perchè - prosegue Sacchetti - il nostro festival è un'esperienza internazionale, culturale e sociale che non ha perso qualità nel tempo, anzi ha raddoppiato il pubblico e il coinvolgimento di operatori da tutto il mondo, ha compiuto 55 anni con una grande festa animata da migliaia di ragazze e ragazzi che hanno trovato in queste piazze la dimensione libera della propria espressione".

Per Sacchetti "E' servita la protesta, la coesione istituzionale, il supporto trasversale che il festival ha ricevuto, il ruolo protagonista della Regione con il Presidente Michele de Pascale, l’assessora Gessica Allegni e la consigliera Alice Parma, insieme anche all'interrogazione in Parlamento dell'on. Andrea Gnassi. È servita anche un'edizione dall'energia speciale, dove ci siamo tutti uniti in difesa di un'identità che ci rende quello che siamo: radicati nel paese, aperti verso il mondo.

Non abbassiamo la guardia e ringraziamo tutti quelli che si sono spesi per far sentire più forte la voce della cultura libera".

Sul ritorno dei finanziamenti interviene anche Marco Croatti, senatore riminese del Movimento 5 Stelle: È una decisione doverosa che risponde alle richieste, alle proteste, alle sollecitazioni di tutto il territorio; un forte dissenso a cui ci siamo politicamente uniti da subito. Avevamo evidente ragione a ritenere quei tagli sbagliati, inaccettabili e ideologici.

Saranno invece profondamente delusi tutti gli esponenti politici di destra del territorio, parlamentari e regionali, che non solo avevano difeso quei tagli ma addirittura avevano esultato in modo sguaiato per il colpo, forse mortale, inferto al Santarcangelo Festival. Senza quei finanziamenti sarebbero stati penalizzati lavoratori del mondo dello spettacolo, aziende dell’indotto e tante attività commerciali di Santarcangelo. È stato sanato uno sfregio, una ferita alla città.”