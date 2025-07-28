Auto in fiamme nella notte, si sospetta il dolo

Si sospetta il gesto doloso dietro l'incendio che all'alba di lunedì ha distrutto una Fiat Punto in via Gaspara Stampa a Rimini. L'utilitaria, a benzina e gpl, era parcheggiata da due giorni in un piazzale quando, per cause ancora in corso d'accertamento, alle 5.45 è stata avvolta dalla fiamme, partite dalla parte anteriore del mezzo. La Punto è andata completamente distrutta. Il proprietario della vettura è stato rintracciato dai carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco.