indagini in corso

Auto in fiamme nella notte, si sospetta il dolo

In foto: repertorio @Vigili del Fuoco
repertorio @Vigili del Fuoco
di Redazione   
Lun 28 Lug 2025 17:35 ~ ultimo agg. 5 Ago 05:31
Lun 28 Lug 2025 17:35 ~ ultimo agg. 5 Ago 05:31
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Si sospetta il gesto doloso dietro l'incendio che all'alba di lunedì ha distrutto una Fiat Punto in via Gaspara Stampa a Rimini. L'utilitaria, a benzina e gpl, era parcheggiata da due giorni in un piazzale quando, per cause ancora in corso d'accertamento, alle 5.45 è stata avvolta dalla fiamme, partite dalla parte anteriore del mezzo. La Punto è andata completamente distrutta. Il proprietario della vettura è stato rintracciato dai carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco.   

