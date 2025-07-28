Alla Vecchia Pescheria il festival Onda Indie Social Fest 2025

https://www.icaroplay.it/programmi/la-vecchia-pescheria-suona-le-note-di-onda-indie-social-fest/

Al via “Onda Indie Social Festival 2025”, un' iniziativa inserita nel contesto della Rimini Shopping Night, con quattro appuntamenti programmati nei mercoledì estivi che arricchiscono l’offerta culturale e turistica del centro storico. Il festival propone un palinsesto di concerti legati alla scena musicale indipendente, contribuendo a valorizzare la città come polo di produzione artistica contemporanea. In programma anche due mostre nei locali della Vecchia Pescheria

che vanno ad arricchire la proposta culturale della manifestazione. Il progetto nasce dalla sinergia tra realtà culturali, artistiche e di volontariato del territorio e trasforma la Vecchia Pescheria in un luogo vivo e aperto, dove si incontrano generazioni, idee e linguaggi diversi. A partire dal 30 luglio fino ad arrivare al 27 agosto si alterneranno gruppi indie nazionali e locali. L’evento è coordinato da Risuona Rimini con il patrocinio del Comune di Rimini, il contributo di RivieraBanca e la collaborazione delle cinque attività commerciali incorniciate dalla Pescheria: Al Qui, El Cantinero, Eva Garden, Il Malandrino, La Guinguette.



