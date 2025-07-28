La signora Flora Ricci compie 100 anni

Un secolo tra famiglia e lavoro, dedicando amore, cura e dedizione al prossimo. Sono stati tanti tra amici e famigliari a festeggiare venerdì scorso la signora Flora Ricci, che il 5 giugno ha tagliato il traguardo dei cento anni. Un momento emozionante a cui ha partecipato anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che ha rivolto a Flora gli auguri a nome di tutta la città. Molti a Rimini conoscono e si ricordano di Flora: per molti anni infatti ha gestito un apprezzato laboratorio artigianale di produzione e restauro paralumi in via Venerucci, nel cuore del centro storico, punto di riferimento per tanti appassionati e clienti che apprezzavano la sua cura, la sua maestria e il suo spirito laborioso.