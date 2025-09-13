a Cattolica
Arrestato con la cocaina nel borsello: 20enne tradito dal nervosismo
In foto: repertorio
di Redazione
1 min
Sab 13 Set 2025 10:20 ~ ultimo agg. 10:33
I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 20enne cittadino albanese, disoccupato, senza fissa dimora.
Il giovane stato notato dai militari mentre si aggirava per le vie del centro di Cattolica: fermato per un controllo, si è subito mostrato agitato inducendo i militari ad approfondire la verifica: nascosti in un borsello sono stati trovati 10 grammi di cocaina già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio.
Nel giudizio direttissimo il Giudice del Tribunale di Rimini ha convalidato l’arresto e disposto per il 20enne il divieto di dimora nella provincia di Rimini.
