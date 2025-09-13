  
Riconoscimento a Riccione

Officina Marmanelli diventa bottega storica

di Redazione   
Sab 13 Set 2025 12:06 ~ ultimo agg. 14:24
 Domenica 28 settembre l’Officina Marmanelli di Riccione, che una volta era una piccola officina a conduzione familiare e che negli anni si è trasformata in un punto di riferimento al servizio dell’automobile, diventerà bottega storica. L’azienda festeggerà questo importante traguardo insieme ad amici, clienti e all’Amministrazione comunale che per l'occasione consegnerà alla famiglia Marmanelli la targa di riconoscimento. La festa, organizzata in collaborazione con il Comitato d’area San Lorenzo, si svolgerà presso la sede dell’Officina Marmanelli, in viale Veneto 115. Oggi l’officina lavora anche per un’azienda ucraina di supercar che gestisce i marchi Mercedes, Porsche, Bmw e Audi e che costruisce volanti in carbonio per la Formula 1. La Marmanelli si conferma così un'azienda leader nel suo settore,  non solo per Riccione ma anche per automobilisti che arrivano da fuori regione. 

 

