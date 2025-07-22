Sanità, rinnovata la collaborazione tra Emilia-Romagna e San Marino

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato il rinnovo del Protocollo operativo sulla collaborazione sanitaria e sociosanitaria, tecnico-scientifica, amministrativa e la fornitura di prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino. L'accordo riguarda prestazioni mediche, norme sull’accreditamento, collaborazione sanitaria.

Spiega il consigliere Nicola Marcello di Fratelli d'Italia: "Tra le principali novità si segnalano lo scambio di prestazione sanitaria-ospedalieria ambulatoriali. L'accordo prevede la possibilità per i cittadini sanmarinesi di accedere a prestazione ospedaliere nelle strutture dell'Emilia-Romagna e viceversa, per i cittadini emiliano-romagnoli, in particolare quelli delle aree di confine come la Valmarecchia e l'alta Valconca". Per la consigliera Alice Parma (Pd) "questa intesa è importante anche dal punto di vista culturale. La cooperazione sanitaria è uno degli ambiti che negli anni abbiamo avuto la possibilità di sperimentare con una larga professionalità, sia da parte della Repubblica di San Marino che da parte dell'azienda sociosanitaria dell'Asl Romagna e credo che si possa proseguire con questo protocollo, appunto, sottoscritto nel 2017 e rinnovato oggi nel 2025, per cui voteremo a favore di questa ratifica e sarà solo uno dei passi successivi che dovremmo".