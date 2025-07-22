A Rimini il Corso di Tecnico Superiore “Exhibition Event XR Specialist"

Venerdì 25 luglio al Cinema Fulgor di Rimini si svolgerà l’open day per il Corso di Tecnico Superiore per “Exhibition Event XR Specialist” promosso dalla Fondazione ITS Academy Adriano Olivetti. Il corso, di durata biennale finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna, partirà entro novembre 2025 e prevede 2.000 ore di formazione, di cui il 40% saranno dedicate agli stage aziendali. Il biennio formativo si rivolge a diplomati di scuola secondaria superiore o con titoli equivalenti, e prevede l’ammissione di 25 studenti selezionati tramite bando. Il Tecnico Superiore in “Exhibition Event XR” è una figura innovativa, che opera nell’ambito di eventi dal vivo, installazioni multimediali e esperienze immersive e scenografie digitali. Al termine del biennio e con il superamento dell’esame finale, i diplomati conseguiranno il “Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate in Tecnico Superiore Augmented, Virtual e Mixed Reality”, corrispondente al 5° livello EQF, riconosciuto a livello nazionale ed europeo.