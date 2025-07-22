A Ferragosto torna BirRimini in Piazzale Fellini

Marina Centro scalda i motori per un Ferragosto rock, corredato di street food, mercatini dell’artigianato e dj set. A fare da sfondo, un’atmosfera country con balle di fieno e tavolini in pellet dove sedersi cullati dal sound della musica live. La location è una delle più scenografiche, quella di Piazzale Fellini dove - dal 14 al 17 agosto - andrà in scena la nona edizione di BirRimini. Una manifestazione che mette il luppolo al centro della scena e dove non mancheranno dj set di accompagnamento in tutte e quattro le giornate. Giovedì 14 agosto si parte dalle 18.00 mentre venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 agosto i festeggiamenti partiranno in anticipo con stand e mercatini operativi già dalle ore 12.00.