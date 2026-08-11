San Giovanni in Marignano: oltre un milione di euro per la sicurezza stradale

Una notizia molto attesa per il territorio di San Giovanni in Marignano: la giunta della Regione Emilia-Romagna, con la delibera n. 1400 del 3 agosto 2026, ha approvato lo stanziamento delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) destinate agli interventi sulla viabilità provinciale.

Tra le opere finanziate figurano due interventi fondamentali per la sicurezza stradale del territorio marignanese, per un investimento complessivo superiore a 1,1 milioni di euro, destinato a migliorare le condizioni di circolazione e a ridurre il rischio di incidenti lungo due delle principali arterie provinciali.

Il primo intervento riguarda la messa in sicurezza dell'intersezione tra la SP58 - che collega San Giovanni a Tavullia - e via Cassandro, un punto particolarmente critico della rete viaria, interessato negli anni da numerosi incidenti dovuti anche alle elevate velocità di percorrenza. L'intervento prevede la realizzazione di una nuova rotatoria, con un investimento complessivo di 740.000 euro, di cui 713.623,70 euro finanziati attraverso il Fondo FSC e 26.376,30 euro di cofinanziamento locale provinciale.

Il secondo intervento riguarda la realizzazione degli impianti di illuminazione delle rotatorie lungo la SP17 “Saludecese Variante”, un'ulteriore opera finalizzata ad aumentare la visibilità e la sicurezza della viabilità nelle ore serali e notturne. L'investimento complessivo ammonta a 400.000 euro, di cui 374.379,36 euro finanziati dalla Regione attraverso il Fondo FSC e 25.620,64 euro di cofinanziamento provinciale.

Le risorse saranno erogate tra il 2026 e il 2027, consentendo l'avvio dei cantieri già nel corso dei prossimi mesi: in particolare nel 2026 per l'illuminazione delle rotatorie sulla SP17 e nel 2027 per la nuova rotatoria sulla SP58.

Commenta l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mariani: "Parliamo di oltre un milione di euro destinato a due opere strategiche che il Comune ha sostenuto con convinzione insieme alla Provincia di Rimini, attraverso un importante lavoro di condivisione e supporto da parte dell’ente provinciale. La realizzazione della rotatoria all'intersezione tra la SP58 e via Cassandro risponde a un'esigenza di sicurezza attesa da tempo. Si tratta di un punto critico della nostra rete viaria sul quale era necessario intervenire in modo strutturale”.

“Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione istituzionale della Provincia di Rimini - aggiunge la sindaca Michela Bertuccioli - che in questi anni ha accompagnato il Comune nel percorso di individuazione delle priorità, nella progettazione degli interventi e nella candidatura delle opere potenzialmente finanziabili dalla Regione. Si tratta di un esempio concreto di come il lavoro congiunto tra enti possa tradursi in investimenti importanti e in opere attese dal territorio. Desidero quindi ringraziare la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Rimini per il lavoro condiviso che ha consentito di arrivare a questo importante risultato, a beneficio di cittadini, lavoratori e di tutti coloro che ogni giorno percorrono le nostre strade”.