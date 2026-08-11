Scontri vicino allo stadio Calbi: Daspo per 16 ultras di Rimini e Cattolica

Il Questore di Rimini ha emesso 16 Daspo a carico di altrettanti ultras di Rimini e Cattolica coinvolti negli scontri avvenuti nelle adiacenze dello stadio Calbi lo scorso 14 marzo, quando era in programma la partita del campionato di Promozione tra Vismara 2008 e Alma Fano Calcio. Violenze che sarebbero legate alla storica rivalità tra i tifosi fanesi e quelli delle due formazioni del riminese. Le indagini della DIGOS e dei Carabinieri, coordinate dalla Procura, hanno ricostruito l'accaduto: all'arrivo dei tifosi dell’Alma Fano nei parcheggi prossimi all’impianto sportivo, è partito il lancio di diversi fumogeni da parte degli ultras di Rimini e Cattolica che poi, col volto coperto, hanno aggredito i rivali con aste e bandiere incontrando la reazione dei fanesi.

le aste sequestrate

Nella rissa, un tifoso marchigiano è stato colpito in testa da un oggetto, presumibilmente una pietra raccolta in un vicino cantiere edile, e ha riportato un trauma cranico con 30 giorni di prognosi. Sul posto sono stati trovati bastoni e oggetti contundenti. I reati contestati ai 16 ultras sono rissa, lesioni personali aggravate e travisamento volto a rendere difficoltoso il riconoscimento in luoghi pubblici. Lo scorso 27 maggio erano stato sottoposti a perquisizione personale e domiciliare e oggi (11 agosto), terminata l’istruttoria dell’Ufficio Anticrimine della Questura di Rimini, sono stati emessi i Daspo: otto della durata di 2 anni e altrettanti con l’aggravante dell’obbligo di firma. La sanzione più grave è stata inflitta agli otto che già in precedenza erano stati colpiti dal medesimo provvedimento, di cui: uno della durata di 8 anni, quattro della durata di sei anni e tre della durata di 5 anni.