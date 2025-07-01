Dal 6 luglio
San Clemente, tutto pronto per la 25esima edizione di “Note di Vino”
In foto: Jambow Jane
di Redazione
2 min
Mar 1 Lug 2025 10:55 ~ ultimo agg. 31 Lug 02:16
Al via a San Clemente la venticinquesima edizione di Note di Vino, l’evento che abbina le etichette regionali ai piatti tipici della tradizione del Trentino Alto Adige, dell'Umbria e della Campania.
Tra le etichette protagoniste, p
Domenica 13 luglio spazio alla cantina di Famiglia Cotarella di Montecchio, Terni. Il legame tra la Famiglia Cotarella e il mondo del vino ha origine negli anni Sessanta, quando Antonio e Domenico Cotarella, realizzano la prima cantina per la produzione in proprio di vino. Domenica 20 luglio, cantina Feudi di San Gregorio di Sorbo Serpico (Avellino). L'Irpinia, regione storica dell'Appennino campano, è un territorio in cui i vigneti coesistono da sempre con alberi da frutta, boschi, ulivi, erbe aromatiche e Feudi di San Gregorio ha costruito la sua storia proprio sulla valorizzazione di vitigni autoctoni ancora poco conosciuti – il Greco, il Fiano, la Falanghina, l’Aglianico.
La narrazione tecnica ed emozionale del vino è affidata a Maurizio Saggion, professionista del mondo food.
Tra le novità di quest'anno la collaborazione con l'Istituto professionale di stato per i servizi dell'enogastronomia e dell'ospitatlità alberghiera Sigismondo Pandolfo Malatesta di Rimini, dove gli studenti saranno protagonisti della cucina, del servizio e dell'accoglienza dei prenotati. L'intrattenimento musicale sarà affidato affidato agli SWINGAMMORE.
Altre notizie
per venerdì 22 agosto
Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
arrestato un 34enne
Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
' i conti a fine stagione'
Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
di Redazione
di Redazione
Meteo Rimini