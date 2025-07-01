San Clemente, tutto pronto per la 25esima edizione di “Note di Vino”

Al via a San Clemente la venticinquesima edizione di Note di Vino , l’evento che abbina le etichette regionali ai piatti tipici della tradizione del Trentino Alto Adige, dell'Umbria e della Campania.

Tra le etichette protagoniste, p

Domenica 13 luglio spazio alla cantina di Famiglia Cotarella di Montecchio, Terni. Il legame tra la Famiglia Cotarella e il mondo del vino ha origine negli anni Sessanta, quando Antonio e Domenico Cotarella, realizzano la prima cantina per la produzione in proprio di vino. Domenica 20 luglio, cantina Feudi di San Gregorio di Sorbo Serpico (Avellino). L'Irpinia, regione storica dell'Appennino campano, è un territorio in cui i vigneti coesistono da sempre con alberi da frutta, boschi, ulivi, erbe aromatiche e Feudi di San Gregorio ha costruito la sua storia proprio sulla valorizzazione di vitigni autoctoni ancora poco conosciuti – il Greco, il Fiano, la Falanghina, l’Aglianico.

La narrazione tecnica ed emozionale del vino è affidata a Maurizio Saggion , professionista del mondo food.