Dal 6 luglio

San Clemente, tutto pronto per la 25esima edizione di “Note di Vino”

In foto: Jambow Jane
Jambow Jane
di Redazione   
Mar 1 Lug 2025 10:55
Al via a San Clemente la venticinquesima edizione di Note di Vino, l’evento che abbina le etichette regionali ai piatti tipici della tradizione del Trentino Alto Adige, dell'Umbria e della Campania.
 
Tra le etichette protagoniste, p
Domenica 13 luglio spazio alla cantina di Famiglia Cotarella di Montecchio, Terni. Il legame tra la Famiglia Cotarella e il mondo del vino ha origine negli anni Sessanta, quando Antonio e Domenico Cotarella, realizzano la prima cantina per la produzione in proprio di vino. Domenica 20 luglio, cantina Feudi di San Gregorio  di Sorbo Serpico (Avellino). L'Irpinia, regione storica dell'Appennino campano, è un territorio in cui i vigneti coesistono da sempre con alberi da frutta, boschi, ulivi, erbe aromatiche e Feudi di San Gregorio ha costruito la sua storia proprio sulla valorizzazione di vitigni autoctoni  ancora poco conosciuti – il Greco, il Fiano, la Falanghina, l’Aglianico.
 
La narrazione tecnica ed emozionale del vino è  affidata a Maurizio Saggion, professionista del mondo food.
 
Tra le novità di quest'anno la collaborazione con l'Istituto professionale di stato per i servizi dell'enogastronomia e dell'ospitatlità alberghiera Sigismondo Pandolfo Malatesta di Rimini,  dove gli studenti saranno protagonisti della cucina, del servizio e dell'accoglienza dei prenotati. L'intrattenimento musicale sarà affidato  affidato agli  SWINGAMMORE. 
 
 
 

 

