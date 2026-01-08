Croatti (M5S) ai detrattori del PNRR: da Rimini la conferma che ha funzionato

A Rimini "mentre qualcuno continua a raccontare che il Pnrr sarebbe stato un fallimento" il piano "si dimostra una straordinaria occasione di sviluppo e giustizia sociale: 31 progetti finanziati, oltre 40 milioni di euro investiti, opere che saranno completate entro il 2026". Lo evidenzia il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti che, nel rilanciare il resoconto del Comune di Rimini (vedi notizia), parla di "asili nido, piscine, mense scolastiche, impianti sportivi, mobilità elettrica, inclusione sociale, digitalizzazione", insomma "altro che slogan, opere concrete che migliorano la qualità della vita delle persone e rafforzano i servizi pubblici". Il Pnrr, prosegue, "sta cambiando davvero i territori, come dimostra il lavoro portato avanti dal Comune di Rimini, capace di intercettare risorse, rispettare le milestone e mettere a terra gli interventi nonostante burocrazia, difficoltà operative e continui cambi di regole a livello nazionale". Croatti cita "oltre 250 nuovi posti nido, strutture sportive moderne e accessibili, servizi per le persone più fragili, di cohousing per giovani con disabilità, sostegno agli anziani non autosufficienti, investimenti sulla cybersecurity e sui servizi digitali che hanno già coinvolto migliaia di cittadini". Dunque a chi allora diceva "no" al Pnrr, "oggi rispondono i cantieri aperti, le scuole, i servizi sociali, i mezzi elettrici e una città più moderna, sostenibile e vicina ai cittadini. Il Pnnr funziona. Rimini ne è la prova" e "chi lo ha osteggiato, oggi, dovrebbe almeno avere il buon senso di prendere atto della realtà", conclude.