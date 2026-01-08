  
Indietro
menu
menu

'sviluppo e giustizia sociale'

Croatti (M5S) ai detrattori del PNRR: da Rimini la conferma che ha funzionato

In foto: Il senatore Marco Croatti
Il senatore Marco Croatti
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 8 Gen 2026 18:53 ~ ultimo agg. 18:59
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Rimini "mentre qualcuno continua a raccontare che il Pnrr sarebbe stato un fallimento" il piano "si dimostra una straordinaria occasione di sviluppo e giustizia sociale: 31 progetti finanziati, oltre 40 milioni di euro investiti, opere che saranno completate entro il 2026". Lo evidenzia il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti che, nel rilanciare il resoconto del Comune di Rimini (vedi notizia), parla di "asili nido, piscine, mense scolastiche, impianti sportivi, mobilità elettrica, inclusione sociale, digitalizzazione", insomma "altro che slogan, opere concrete che migliorano la qualità della vita delle persone e rafforzano i servizi pubblici". Il Pnrr, prosegue, "sta cambiando davvero i territori, come dimostra il lavoro portato avanti dal Comune di Rimini, capace di intercettare risorse, rispettare le milestone e mettere a terra gli interventi nonostante burocrazia, difficoltà operative e continui cambi di regole a livello nazionale". Croatti cita "oltre 250 nuovi posti nido, strutture sportive moderne e accessibili, servizi per le persone più fragili, di cohousing per giovani con disabilità, sostegno agli anziani non autosufficienti, investimenti sulla cybersecurity e sui servizi digitali che hanno già coinvolto migliaia di cittadini". Dunque a chi allora diceva "no" al Pnrr, "oggi rispondono i cantieri aperti, le scuole, i servizi sociali, i mezzi elettrici e una città più moderna, sostenibile e vicina ai cittadini. Il Pnnr funziona. Rimini ne è la prova" e "chi lo ha osteggiato, oggi, dovrebbe almeno avere il buon senso di prendere atto della realtà", conclude.

Altre notizie
un'edizione di 'Specialmente a gennaio'
alla vecchia pescheria

'Specialmente in gennaio'. Torna l'incontro in musica per ricordare Faber
di Redazione
CIA Romagna
segnalazioni in aumento

Nei campi si lavora guardandosi le spalle. Lupi, CIA Romagna chiede interventi
di Redazione
allontanato da casa

Vestiti bruciati, spintoni e minacce di morte alla madre, ventenne a processo
di Lamberto Abbati
repertorio
a canone concordato

L'Unione Valmarecchia attiva il piano casa: fondi per agevolare gli affitti
di Redazione
@newsrimini
la proposta di Ancc-Coop

Supermercati chiusi la domenica. Zanzini (Confcommercio): scelta di buon senso
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO