Saldi, è iniziata ufficialmente la corsa agli affari

Le porte dei negozi che si aprono e si chiudono, le commesse tutte intente a tirare fuori dai cassetti gli articoli più interessanti e i clienti che escono dagli esercizi commerciali con grandi sorrisi ma soprattutto con le mani piene di buste e sacchetti. Sono ufficialmente iniziati i saldi di fine stagione e le vie del centro di Rimini si colorano di centinaia di persone, tutte intente a scovare gli affari più interessanti o rincorrere quegli articoli che con un po'di sconto appaiono di sicuro ancora più belli. E se molti escono di casa già con le idee chiare su cosa acquistare altri ne approfittano semplicemente per fare una passeggiata con gli amici o la famiglia, lasciandosi ispirare dall'atmosfera tipicamente natalizia, caratterizzata da temperature pungenti e dalle lucine che ancora addobbano le vie del cuore della città. Per molti infatti i saldi non sono che un'occasione per togliersi qualche sfizio in più, e aggiungere un vezzo o una nota di colore al proprio guardaroba.

Gli sconti proseguiranno per un massimo di 60 giorni, fino a martedì 3 marzo 2026. Anche per quest’anno restano confermate le regole già in vigore nelle precedenti stagioni. In particolare, permane il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’avvio dei saldi per alcune categorie merceologiche, tra cui abbigliamento, calzature, accessori, biancheria intima, pelletteria e tessuti per l’abbigliamento e l’arredamento. È inoltre previsto l’obbligo di esporre in modo chiaro e separato la merce oggetto di saldo rispetto a quella venduta a prezzo ordinario, a tutela della trasparenza e dei consumatori.