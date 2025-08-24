  
nubifragio a rimini

Sadegholvaad: "Danni ingenti, ma la comunità come sempre ha risposto presente"

In foto: un albero caduto a Viserba
un albero caduto a Viserba
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Dom 24 Ago 2025 16:21 ~ ultimo agg. 18:16
Grato a tutti coloro che si sono attivati per riportare la situazione alla normalità nel minor tempo possibile e orgoglioso della risposta data ancora una volta dal territorio: forze dell'ordine, volontari, uffici comunali, operatori balneari e economici, cittadini. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad è intervenuto sul violento nubifragio che sferzato Rimini, lasciando dietro di sé non pochi danni.

"Sono passate poche ore dal violentissimo nubifragio che ha colpito la Romagna e la provincia di Rimini. La pioggia, la grandine, raffiche di vento di eccezionale intensità hanno causato molti danni, tra sottopassi invasi dall'acqua, allagamenti di abitazioni, garage, negozi, attività e stabilimenti balneari, danneggiamenti del patrimonio arboreo. Adesso, a metà pomeriggio - ha affermato il primo cittadini di Rimini -, la situazione è rientrata nella sostanziale normalità, sia in spiaggia che nelle altre zone di Rimini. Ancora una volta grazie a nome di tutta la città a vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine, volontari, uffici comunali, operatori balneari e economici, cittadini. Grazie a loro ci siamo subito rialzati, pronti come sempre per accogliere residenti e turisti. Accogliamo le parole di incoraggiamento e solidarietà del presidente della Regione, Michele De Pascale. Grazie." 

