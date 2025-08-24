Maltempo in Romagna, De Pascale: "Spiagge già tutte aperte e operative"

Il forte temporale - oltre 50mm di pioggia in sei ore nel riminese con picchi di 74,6 mm nella zona di Rimini interessata dal torrente Ausa - che si è abbattuto sulla costa romagnola alle prime ore dell’alba, non ha fermato l'accoglienza turistica. Mentre continua il lavoro senza sosta di vigili del fuoco, forze dell’ordine e squadre di operatori e volontari di Protezione Civile, tutte le spiagge sono aperte e operative e stanno accogliendo migliaia di turisti.

"Siamo sul campo con tutti i sindaci della costa e gli operatori balneari e turistici - affermano il presidente Michele de Pascale e l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni -. I danni seppur significativi sono circoscritti in alcune zone molto delimitate e i servizi sono ripartiti con le spiagge pulite e pronte ad accogliere i turisti. L’ennesima prova di organizzazione ed efficienza della nostra comunità che è abituata a rimboccarsi le maniche e a non fermarsi mai. Ringraziamo tutti i volontari, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che si sono messi al lavoro da subito per garantire il ripristino di tutto il territorio".

Aggiunge la consigliera regionale Emma Petitti:

Già dalle prime ore di questa mattina, mi sono confrontata con operatori e amministratori e ho potuto comprendere e apprezzare, che ancora una volta, grazie alla forza di noi romagnoli, la Romagna è più forte di tutto. Ringrazio per questo fortemente gli operatori economici, volontari e protezione civile che si sono messi al lavoro per garantire spazi e spiagge fruibili sin da stamattina. La crisi climatica è qui e non dobbiamo dimenticarci di contrastarla ogni giorno con una politica per un vero sviluppo sostenibile. Grata dell’impegno di chi ancora è al lavoro per rendere la situazione migliore il più possibile, consapevole che la crisi climatica va contrastata, vi invito a vivere la nostra terra ospitale e le sue spiagge tornate alla normalità!