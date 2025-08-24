Nubifragio. A Riccione sottopassi allagati ma in mattinata tutto agibile

Anche Riccione ha subito forti danni per il maltempo. In soli 30 minuti sono caduti 74 mm di pioggia, con un’intensità massima di 30 mm in 10 minuti, provocando l’allagamento di diversi sottopassi cittadini. Grazie al tempestivo e coordinato intervento della Protezione Civile comunale, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, delle Forze dell’Ordine e di Hera, la situazione è stata rapidamente messa sotto controllo. Gli operatori hanno lavorato senza sosta per lo svuotamento degli allagamenti, la rimozione del fango e il ripristino della viabilità.

Particolare attenzione è stata rivolta al sottopasso di viale Verdi, dove un veicolo è rimasto bloccato dall’acqua: l’intervento congiunto di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Polizia Locale ha consentito il recupero del mezzo senza alcuna conseguenza per gli occupanti. Al momento tutti i sottopassi risultano riaperti e pienamente fruibili.

Anche in spiaggia i bagnini che, con grande impegno, hanno reso le spiagge nuovamente pronte ad accogliere residenti e turisti.

La sindaca Daniela Angelini ha dichiarato: “Desidero esprimere a nome di tutta l’Amministrazione comunale un profondo ringraziamento a quanti, sin dalle prime ore di questa mattina, hanno operato con competenza e rapidità per riportare Riccione alla normalità. Il loro impegno costante è la migliore garanzia di sicurezza per la nostra comunità. Esprimo inoltre la mia vicinanza ai comuni limitrofi che hanno subito le conseguenze più gravi di questo violento nubifragio. Oggi, con il ritorno del sole, Riccione è pronta ad accogliere cittadini e turisti, confermandosi una città attenta, resiliente e sempre ospitale”.