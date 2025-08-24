lavori di pulizia in corso
A Rimini sottopassi riaperti con un'unica eccezione
In foto: I vigili del fuoco al lavoro dopo il nubifragio della notte (foto Migliorini)
di Lamberto Abbati
1 min
Dom 24 Ago 2025 13:20 ~ ultimo agg. 13:42
A Rimini la situazione dei sottopassi, in gran parte allagati, sta tornando alla normalità. Infatti tutti quelli carrabili sono stati svuotati, puliti e riaperti ad eccezione del sottopasso di Miramare, che attualmente è in fase di pulizia. In fase di ripristino anche due sottopassi pedonali.
