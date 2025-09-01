Ruba bottiglie in un negozio poi reagisce agli agenti, bloccato e arrestato

Domenica mattina le Volanti della Questura di Rimini hanno arrestato un uomo per rapina impropria. Intorno alle ore 9.45, dopo la segnalazione di un dipendente, una volante è stata inviata in un negozio di alimentari dove il soggetto, dopo aver prelevato alcune bottiglie di vino, si era diretto verso l’uscita senza pagare quanto preso.

Il dipendente ha descritto l'uomo agli agenti, che lo hanno rintracciato poco distante dal punto vendita. Alla vista delle forze dell’ordine, ha ignorato l’invito a fermarsi e a posare la bottiglia che aveva con sé, impugnandola invece per il collo e sollevandola sopra la testa con atteggiamento minaccioso.

L’uomo è stato bloccato dai due agenti intervenuti, nonostante opponesse resistenza scalciando e dimenandosi per sottrarsi all’arresto. E' stato disarmato è condotto in Questura per gli accertamenti di rito. Vista la sua pericolosità sociale e la abitualità nel compiere reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato tratto in arresto in attesa dell’udienza di convalida.