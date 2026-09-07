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A Coriano si cercano i 'Nonno vigile' per la sicurezza intorno alle scuole

In foto: @Comune di Coriano (contenuto IA)
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 Il Comune di Coriano cerca persone disponibili per il servizio di "Nonno Vigile" nelle scuole del territorio comunale. L'attività si svolgerà negli orari di entrata e uscita da scuola e sarà finalizzata ad agevolare l'attraversamento degli alunni e a rendere più sicuri gli spostamenti nelle aree vicine agli istituti scolastici. Le persone interessate possono lasciare i propri dati e un recapito telefonico allo sportello all'ingresso del Comune. 

Chi aderirà riceverà una specifica formazione e sarà dotato di pettorina rifrangente e paletta di segnalazione per svolgere il servizio in sicurezza. Con questa iniziativa il Comune intende rafforzare la collaborazione tra cittadini e istituzioni e garantire una presenza attenta nei momenti più delicati della giornata scolastica, contribuendo alla sicurezza dei bambini e delle loro famiglie. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al numero del centralino: 0541 659812.

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