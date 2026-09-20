l'allarme del comitato
Ai Padulli nuovo tentato furto in abitazione mentre la famiglia è in casa
In foto: pexels
di Redazione
2 min
Nella serata di sabato, intorno a mezzanotte, persone con il volto coperto avrebbero tentato di entrare in un’abitazione in zona Padulli a Rimini, mentre la famiglia era all’interno. A segnalare il tentativo di effrazione, nella sua pagina Facebook, il Comitato di Quartiere.
"Provate per un momento a immaginare cosa significhi essere in casa con la propria famiglia e accorgersi che qualcuno, con il volto coperto, sta cercando di entrare. È una paura che nessuno dovrebbe provare dentro casa propria. Ringraziamo chi ha immediatamente avvisato gli altri residenti attraverso la chat del Controllo di Vicinato. È proprio in momenti come questi che una comunità unita può fare la differenza: osservare, segnalare alle Forze dell’Ordine e avvertire i propri vicini, senza mai esporsi personalmente a situazioni di pericolo".
Solo poche settimane fa, di fronte ad un problema di sicurezza fortemente percepito dai residenti alcuni rappresentanti del comitato hanno incontrato il Questore: "sappiamo che le Forze dell’Ordine - affermano - svolgono quotidianamente il loro lavoro e che anche ai cittadini viene chiesta collaborazione. Noi siamo pronti a fare la nostra parte. Ma chiediamo che anche il territorio riceva risposte concrete.
Ai Padulli cresce la preoccupazione. Alcuni residenti ci raccontano di avere paura perfino a lasciare l’auto nei parcheggi più lontani dalle abitazioni o a percorrere determinate zone nelle ore serali".
Le richieste dei residenti sono molto concrete: più passaggi delle pattuglie, soprattutto nelle ore serali e notturne; l’installazione delle telecamere di sicurezza richieste da anni per i Padulli; un contatto sempre più diretto tra cittadini, Comitato, Polizia Locale e Forze dell’Ordine;
particolare attenzione alle zone più isolate, ai parcheggi e alle strade meno illuminate.
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