la chiesa di don oreste

Cambio alla Resurrezione: arriva parroco milanese, don Gradara a Cerasolo

In foto: don Giorgio Salati
don Giorgio Salati
di Redazione   
Mar 23 Set 2025 12:53 ~ ultimo agg. 13:08
Tempo di cambiamenti alla parrocchia de La Resurrezione di Rimini, punto di riferimento anche per la comunità Papa Giovanni XXIII. Don Renzo Gradara, dopo 13 anni, lascia il suo servizio da parroco e al suo posto arriverà don Giorgio Salati, proveniente dalla diocesi di Milano , quale “fidei donum” e membro della Comunità, fondata da don Oreste Benzi.

Don Renzo ha dato la sua disponibilità per essere parroco di S.Giovanni Battista (Cerasolo) nel Comune di Coriano. Collaborerà con don Osvaldo Caldari nella zona pastorale di Coriano.

La celebrazione di ingresso ufficiale alla chiesa della Resurrezione di don Giorgio, che già da qualche giorno è a Rimini, sarà domenica 19 ottobre alle 11. L’ingresso di don Renzo Gradara sarà sabato 8 novembre 20,30  nella chiesa di Cerasolo.

"Ringraziamo il Signore per la disponibilità di entrambi a questo cambiamento e li portiamo nella preghiera" scrive in una nota la Diocesi a commento degli avvicendamenti decisi dal Vescovo Anselmi.

