La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione 27 milioni di euro per la riqualificazione di alberghi e strutture ricettive, favorendo, in particolare, investimenti capaci di migliorare l'accessibilità, ridurre i consumi energetici e idrici, introdurre nuovi servizi per gli ospiti e rafforzare la competitività delle destinazioni sui mercati internazionali.

Il nuovo bando finanziato attraverso il Programma regionale Fesr 2021-2027, introduce alcune importanti novità: il contributo massimo per alberghi e strutture ricettive all'aria aperta sale a 250mila euro, 50mila in più rispetto al precedente e si rafforza il raccordo con la pianificazione urbanistica comunale, consentendo la presentazione di domande conformi anche a strumenti urbanistici adottati e in corso di approvazione. È inoltre assegnata una dotazione fino ad un massimo di 1 milione di euro per il settore extralberghiero relativamente a case e appartamenti per vacanze e affittacamere di proprietà delle imprese che ne sono anche titolari e gestori, con contributi massimo fino a 40mila euro per impresa.

Sarà possibile compilare e validare le domande dalle ore 10 del 14 gennaio 2027, mentre l’invio sarà aperto dalle ore 10 del 27 gennaio alle ore 13 del 16 febbraio 2027, salvo chiusura anticipata per il raggiungimento delle soglie previste.

“Vogliamo sostenere le imprese turistiche su due fronti: accompagnare gli investimenti per rinnovare le strutture e migliorare i servizi, e facilitare l’accesso al credito, perché la qualità dell’accoglienza dipende anche dalla capacità delle imprese di programmare e realizzare i propri progetti - afferma l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni-. La competizione internazionale ci chiede di puntare sulla qualità dell'accoglienza, per rendere le nostre destinazioni sempre più attrattive. È un obiettivo che perseguiamo attraverso una strategia di investimenti che coinvolge l’intero sistema turistico: accanto alle risorse per le strutture ricettive si affiancano altre misure già in attuazione come gli oltre 21 milioni per gli hub urbani e di prossimità, i 10 milioni per la riqualificazione e l’innovazione delle imprese del commercio e dei pubblici esercizi e i 10 milioni per la rigenerazione dei waterfront della costa. Interventi che agiscono insieme sulla qualità dell’offerta e degli spazi pubblici, per rendere città e località turistiche più accoglienti, accessibili e competitive. Con il nuovo bando da 27 milioni di euro sosteniamo investimenti concreti, capaci di migliorare il comfort, la qualità, l’accessibilità delle strutture, ridurre i consumi e ampliare i servizi per chi viaggia. L’aumento del contributo massimo a 250mila euro tiene conto anche della crescita dei costi dell’edilizia e vuole incoraggiare riqualificazioni importanti che consentano un miglioramento della qualità degli edifici”.

“Il bando si inserisce in un percorso di confronto costante con i comuni turistici e con le associazioni di categoria - aggiunge Frisoni -. Per accompagnare la presentazione dei progetti abbiamo scelto di comunicare in anticipo le scadenze del bando, così da consentire agli operatori di approfondire e programmare gli investimenti. Al tempo stesso vogliamo coordinare l’utilizzo di queste risorse con le innovazioni urbanistiche e edilizie che diversi comuni stanno introducendo per accompagnare la riqualificazione dell’offerta, raccordando gli interventi anche con strumenti urbanistici in corso di approvazione’’.

Le risorse per l'accesso al credito: Ulteriori 600mila euro per facilitare l'accesso al credito delle imprese turistiche, attraverso l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti e il sostegno alle garanzie. Le risorse, approvate dalla Giunta regionale, si aggiungono ai 3 milioni di euro già assegnati nel 2026, portando a 3,6 milioni lo stanziamento complessivo destinato a queste misure. I nuovi fondi sono assegnati ai sei Confidi già beneficiari del programma regionale, secondo gli stessi criteri e proporzioni del precedente riparto, e dovranno essere utilizzati entro 24 mesi.

Il bando prevede contributi a fondo perduto pari al 40% della spesa ammessa, elevabili fino al 50% attraverso le premialità, entro i massimali stabiliti.

Per le strutture alberghiere e all’aria aperta, l’investimento minimo è di 250mila euro. Sono finanziabili la riqualificazione, l’ammodernamento e l’ampliamento delle strutture esistenti, il rinnovo di attrezzature e arredi e l’introduzione o il miglioramento dei servizi attraverso soluzioni innovative e digitali, attente alla sostenibilità, all’accessibilità e alla sicurezza. È prevista anche la realizzazione di nuove strutture in immobili esistenti, mentre sono escluse le nuove costruzioni su lotti non edificati.

Per case e appartamenti per vacanze e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, l’investimento minimo è invece di 50mila euro, con un contributo massimo di 40mila euro per soggetto proponente, comprese le eventuali premialità. Possono accedere ai finanziamenti esclusivamente le piccole e medie imprese che siano contemporaneamente proprietarie degli immobili interessati, titolari e responsabili della gestione dell'attività ricettiva. Sono escluse le semplici locazioni turistiche e le attività di gestione di appartamenti ammobiliati per uso turistico svolte in forma non imprenditoriale e B&B. Gli interventi riguardano esclusivamente la qualificazione delle strutture esistenti, il rinnovo delle dotazioni e il miglioramento dei servizi. Non sono finanziabili nuove strutture né ampliamenti. Tra gli interventi ammissibili rientrano anche quelli per migliorare l’efficienza energetica e il risparmio idrico, favorire l’impiego di fonti rinnovabili, ridurre gli sprechi e ottimizzare l’utilizzo delle risorse. È previsto inoltre un vincolo di cinque anni dalla data di pagamento del contributo, durante i quali devono essere mantenute la proprietà degli immobili e l'attività ricettiva, salvo eventuali subentri espressamente autorizzati. Durante questo periodo non è consentito riportare gli immobili alla locazione abitativa ordinaria.