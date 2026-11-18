Il 20 novembre si prospetta un venerdì complesso anche nel riminese. La CGIL ha proclamato, infatti, uno sciopero generale nazionale di 24 ore, per tutti i settori pubblici e privati. L'astensione dal lavoro coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, compresi i servizi in appalto e quelli strumentali. Saranno garantite le prestazioni indispensabili. A Rimini il presidio sarà alle 9.30 davanti all';Arco di Augusto di Rimini, per un corteo che si snoderà nel centro cittadino fino a piazza Cavour dove si terranno i comizi conclusivi. L'obiettivo dello sciopero, spiega il sindacato, è contestare le politiche economiche e sociali del governo e chiedere un cambiamento delle priorità del Paese: al centro della mobilitazione ci sono salari, pensioni, sanità, scuola, fisco, precarietà e diritto alla casa, insieme alla richiesta di fermare la corsa al riarmo e di destinare più risorse ai bisogni delle persone. "Mentre aumenta il costo della vita, diminuiscono le tutele e si allargano le disuguaglianze, la legge di bilancio non offre risposte adeguate a lavoratori, pensionati e giovani".

L'inflazione degli ultimi anni ha eroso il potere d'acquisto e i rincari energetici continuano a pesare sui bilanci familiari: per la CGIL le misure del governo sono insufficienti. Da qui la richiesta di sostenere i rinnovi dei contratti collettivi, pubblici e privati, per recuperare quanto perso e aumentare davvero i salari, con ulteriori stanziamenti per il pubblico impiego e la piena rivalutazione degli assegni per i pensionati. Sul fronte fiscale, il sindacato denuncia un sistema che continua a gravare soprattutto sui redditi da lavoro dipendente e da pensione.

La Confederazione contesta la scelta di aumentare le spese per il riarmo mentre sanità pubblica, istruzione, politiche sociali e assistenza alle persone non autosufficienti soffrono per la carenza di finanziamenti. Le conseguenze, osserva la CGIL, si vedono nella vita quotidiana: liste d'attesa interminabili, difficoltà di accesso alle cure, servizi territoriali insufficienti, scuole e università che richiedono maggiori investimenti.

Sul fronte previdenziale il sindacato chiede di bloccare l'aumento dell'età pensionabile e di garantire condizioni più eque per chi svolge lavori gravosi e per le nuove generazioni. Tra le rivendicazioni anche interventi concreti sul diritto allo studio, politiche pubbliche per l'abitare e misure strutturali contro la precarietà.