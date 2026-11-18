A Riccione continua il confronto interno a partiti e liste civiche in vista delle prossime elezioni amministrative. Riccione Col Cuore e Contemporanea – rappresentate in Consiglio comunale dai consiglieri Federica Torsani e Massimo Montanari – intervengono per tracciare una linea comune. Giudizio positivo sui cinque anni di amministrazione guidati dalla sindaca Daniela Angelini: "è stato un mandato complesso ma fondamentale, che ha avviato il rinnovamento di alcuni degli assi più rappresentativi di Riccione senza mai trascurare i bisogni quotidiani della città. Se questo è stato possibile, è grazie alla capacità della maggioranza di connettere visioni e sensibilità differenti, trasformando la pluralità della coalizione in una sintesi concreta e innovativa".

Sulla scelta del candidato le due liste accolgono con favore l’impostazione metodologica indicata dal Partito Democratico che ha spiegato come la ricandidatura di Angelini non sia automatica, ma rientri in un percorso: "le scelte per il 2027, a partire dalle candidature, non devono essere un automatismo, ma il punto di arrivo di un confronto vero e approfondito. Una candidatura solida nasce infatti da un progetto solido. Per questo riteniamo indispensabile costruire un accordo politico-programmatico chiaro, sottoscritto da tutte le forze della coalizione, che individui le priorità per i prossimi cinque anni – a partire dalla tenuta dei conti dell’ente – e rafforzi un metodo di lavoro comune, dove l'ascolto e il raccordo tra le diverse anime diventino il vero perno dell'azione politica".

Un elemento fondamentale che le due civiche vogliono evidenziare è che: "il futuro di Riccione sarà deciso esclusivamente a Riccione. Le scelte strategiche e la definizione della proposta politica per il 2027 – nei contenuti così

come nei volti – saranno protette da qualsiasi aspettativa o volontà esterna rispetto a quelle dei cittadini riccionesi. Con questa visione ciò che ci rende fiduciosi è il rapporto franco, leale e collaborativo costruito in questi anni con tutte le forze della coalizione"