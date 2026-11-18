Cambiamenti in vista per Casa Madiba. La Giunta comunale ha, infatti, approvato il progetto per la nuova gestione del Centro aggregativo giovanile di via Dario Campana 63. L'obiettivo è di consolidare la funzione sociale, culturale e aggregativa dello spazio, valorizzando il protagonismo dei giovani e promuovendo attività rivolte in particolare alle persone in condizioni di maggiore fragilità.

La proposta, elaborata dall'Ufficio Politiche giovanili, prevede che il soggetto gestore sia individuato attraverso una procedura pubblica di coprogettazione aperta agli Enti del Terzo Settore, chiamati a collaborare con l'Amministrazione per definire e realizzare le attività del Centro.

Casa Madiba si trova nell'ex Caserma dei Vigili del Fuoco, appena fuori dal centro storico, vicina al Centro sociale anziani Parco Marecchia, a una sala civica, a Casa Don Andrea Gallo e al nuovo Centro di servizi per il contrasto alla povertà. Il progetto punta a valorizzare questa rete e la storia di autogestione del Centro, mantenendo un modello fondato sulla partecipazione. Lo spazio dovrà essere polifunzionale, multiculturale e intergenerazionale, aperto a tutta la cittadinanza ma rivolto prevalentemente ai giovani sotto i 35 anni, con particolare attenzione ai più vulnerabili e al dialogo con le realtà del quartiere e con gli altri Centri giovani del territorio.

La gestione avrà una durata iniziale di 12 mesi, rinnovabile per altri 12. Parallelamente è prevista la riqualificazione dei locali per trasformarli in un ambiente polivalente per le attività sociali e aggregative.

Sul piano economico, il Comune mette a disposizione gli spazi a titolo gratuito, senza contributi diretti per le attività, e sostiene utenze e manutenzione. Il progetto di riqualificazione degli spazi è stato presentato lo scorso anno sul bando della L.14 della Regione Emilia-Romagna ha ottenuto un contributo di 61.600 euro, si prevede poi di individuare ulteriori fondi bilancio comunale.

“Casa Madiba è un luogo che appartiene alla città e ai suoi giovani - dichiara l’assessora alle politiche giovanili Francesca Mattei -. Con questo percorso vogliamo confermarne il ruolo di presidio sociale e culturale, costruendo insieme agli Enti del Terzo Settore una gestione aperta, partecipata e attenta a chi ha più bisogno di opportunità, valorizzando il modello di autogestione che ha caratterizzato lo spazio fino ad oggi.”