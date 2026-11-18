Un cartello fuori da un’attività può dire ancora oggi che l’umanità non è andata in vacanza. C'è stato un tempo – che i più ricordano bene e che non appartiene alla preistoria, ma semplicemente a qualche decennio fa – in cui di fronte alla morte ci si fermava. Non era una concessione al galateo né una strategia d'immagine: era il respiro spontaneo di un paese, di una comunità. Quando una famiglia viveva un lutto, la comunità si stringeva attorno al dolore di quelle persone: le serrande si abbassavano, il passo si faceva dimesso, più discreto. Il tutto perché eri giunto davanti alla porta di un negozio o di una qualsiasi attività un cartello sulla porta, scritto spesso a mano con la penna nera su un foglio bianco, che diceva tanto: “CHIUSO PER LUTTO”.

Oggi, a guardare quella stessa scritta apparsa sulla vetrina di un’attività commerciale, si prova una strana vertigine. Perché nel tempo dell'iper-connettività, delle consegne a domicilio ad ogni ora e del profitto che non concede soste, fermarsi per un lutto comincia a sembrare una mezza follia. Spegnere la macchina del caffè, sospendere le prenotazioni, rinunciare all'incasso di una giornata e traslocare in blocco – titolari, familiari e dipendenti insieme – sulle panche di una chiesa per il Rosario e la Messa delle esequie è un gesto che spiazza.

Eppure oggi basterebbe osservare la reazione tipo del cliente medio, quello abituato al servizio 24/7, che arrivando davanti alla porta, trova la serranda abbassata e bofonchia stizzito: "Ehi, e adesso?!?", magari con quel tono scocciato di chi vede momentaneamente compromessa la pausa aperitivo o il caffè al volo. È questa la cartina di tornasole della nostra assuefazione alla pretesa che tutto debba essere sempre disponibile, sempre a

nostra disposizione, come un distributore automatico privo di anima. Nel settore della ristorazione, poi, dove la logica del servizio impone ritmi serrati e la “serranda abbassata” è vista come un tabù commerciale, per cui la scelta di quel locale assume il valore di una silenziosa lezione di civiltà. Dice che le persone contano più delle dinamiche di cassa; che la squadra di lavoro non è una mera catena di montaggio di paste o cappuccini, ma una comunità d'anime che sa condividere la gioia del lavoro ma anche la stanchezza del dolore. E restituisce a chi entra in quel locale – quando riaprirà domani – un'aria autenticamente di famiglia, dove sai che chi ti serve non è un automa della ristorazione, ma una persona vera.

Ogni giorno ci scontriamo, purtroppo, con il fatto che il nostro tempo soffra una rimozione sistematica del limite. La morte va nascosta, il dolore incapsulato e smaltito in fretta, allo scopo di tornare il prima possibile a produrre e consumare. Ma chi sa fermarsi, anche se per poche ore, rivendica un diritto fondamentale: quello di dare tempo e dignità alla sofferenza, di cercare nel silenzio e nella preghiera quella consolazione che nessuna

frenesia quotidiana potrà mai regalare.

In quel cartello "Chiuso per lutto" c'è molto più di un'interruzione di servizio: c'è la riscoperta di ciò che ci rende umani. In effetti è ancora valida la lezione del celebre Dottor Brown in “Ritorno al futuro”: "Il vostro futuro non è ancora stato scritto, perciò createvelo buono!". Quel cartello, allora, diventa un gesto che ricordando il passato, accende una luce di insospettabile profezia per il nostro presente.