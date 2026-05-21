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dopo oltre un anno di attesa

Spogliatoio al centro sportivo di via della Fiera. Entra in gioco nuova ditta

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Redazione
   
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Il progetto di demolizione e ricostruzione degli spogliatoi del centro sportivo di calcio di Via della Fiera a Rimini riprende corpo. Il Comune di Rimini ha individuato un nuovo soggetto esecutore, dopo la risoluzione del contratto con la prima impresa aggiudicataria, che aveva accumulato gravi ritardi e inadempienze. Ora entra in gioco la Deb Srl società seconda classificata nella graduatoria della gara originaria, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di procedura.
Nel marzo 2025, i lavori - per un valore complessivo di 430 mila euro - erano stati assegnati alla prima classificata, con consegna del cantiere ad aprile. Fin dalle prime settimane, però, l'avanzamento dei lavori si era rivelato ben al di sotto delle aspettative: dopo una fase iniziale di demolizioni e scavi delle fondazioni, il cantiere ha subito continui rallentamenti e sospensioni arbitrarie, nonostante le ripetute diffide della Direzione Lavori e del Responsabile Unico del Progetto. Nel corso del 2025 e nei primi mesi del 2026 l'Amministrazione ha formalmente contestato all'impresa il mancato rispetto del cronoprogramma e il progressivo accumulo di ritardi incompatibili con gli impegni contrattuali. E nel febbraio 2026 è stata disposta la risoluzione del contratto, procedendo poi alla ricognizione dello stato del cantiere e alla presa in consegna dell'area.

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