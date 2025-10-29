Il sindaco saluta il questore Abbate, prima della sua partenza per Roma

Nella mattinata di mercoledì il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha ricevuto in Residenza Comunale il Questore della Provincia di Rimini, dott.ssa Olimpia Abati, che dopo due anni di servizio, lascia l'incarico per assumere una nuova responsabilità a Roma.

L'incontro è stata l'occasione per rivolgere alla dott.ssa Abati un sentito saluto a nome di tutta la comunità riminese e per esprimere le più vive congratulazioni per il nuovo incarico. Il Sindaco ha voluto ringraziare il Questore per la preziosa e proficua collaborazione di questi anni e per il lavoro svolto al servizio della sicurezza e della legalità nel territorio provinciale.

Al termine dell'incontro, il Sindaco ha omaggiato la dott.ssa Abati con la medaglia raffigurante il suo segno zodiacale e la Cappella dei Pianeti del Tempio Malatestiano, simbolo della città di Rimini.