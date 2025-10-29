Partito Democratico del comune di Rimini, nominata la nuova segreteria

Il neo Segretario comunale del Partito Democratico di Rimini, Giacomo Gnoli, ha presentato ieri sera la nuova Segreteria cittadina. Questi i nomi e le deleghe:

Giacomo Gnoli - Segretario e Transizione ecologica

Annamaria Barilari - Vicesegretaria e Turismo

Yuliana Trengia - Diritti e Politiche di genere

Claudia Corsini - Sociale

Lorenzo Celli - Trasporti e Mobilità

Roberto Mancini - Attività economiche

Giuliano Zamagni - Scuola e Università

William Raffaeli - Salute

Vanessa Paglialunga - Politiche del Lavoro

Emanuele Bianchi - Europa e Lavoro stagionale

Stefania Urbinati - Legalità e Formazione politica

Giovanni Casadei - Urbanistica e Territorio

Donato Piegari - Cultura

Damiana Bertozzi - Comunicazione e Terzo settore

Alberto Clementi - Sicurezza

Elia Ricciotti - Ambiente e Green Economy

A questi si affiancherà una Segreteria organizzativa composta da Fiorella Zangari, Loretta Pompili e Paolo Morolli con il compito di facilitare il rapporto con i circoli, presenza sul territorio e iniziative territoriali.

Tra i compiti principali della nuova segreteria ci saranno il radicamento territoriale, la costruzione programmatica per le elezioni comunali del 2027 e il coinvolgimento della base.

Afferma il Segretario Giacomo Gnoli: "Con questa nuova squadra il PD di Rimini dimostra di essere determinato a rafforzare la propria presenza sul territorio, attraverso banchetti, iniziative pubbliche, direzioni tematiche e l'individuazione di momenti conviviali per accrescere il radicamento con la nostra base sul territorio. Lavoreremo sodo per un partito che sia il perno di un centrosinistra forte, e diventi quel ponte di congiunzione tra amministratori e cittadini."