  
Indietro
menu
menu

nomi e deleghe

Partito Democratico del comune di Rimini, nominata la nuova segreteria

In foto: la segreteria
la segreteria
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 29 Ott 2025 12:23 ~ ultimo agg. 12:27
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Il neo Segretario comunale del Partito Democratico di Rimini, Giacomo Gnoli, ha presentato ieri sera la nuova Segreteria cittadina. Questi i nomi e le deleghe:
 
Giacomo Gnoli - Segretario e Transizione ecologica
 
Annamaria Barilari - Vicesegretaria e Turismo
 
Yuliana Trengia - Diritti e Politiche di genere
 
Claudia Corsini - Sociale
 
Lorenzo Celli - Trasporti e Mobilità
 
Roberto Mancini - Attività economiche
 
Giuliano Zamagni - Scuola e Università
 
William Raffaeli - Salute
 
Vanessa Paglialunga - Politiche del Lavoro
 
Emanuele Bianchi - Europa e Lavoro stagionale
 
Stefania Urbinati - Legalità e Formazione politica
 
Giovanni Casadei - Urbanistica e Territorio
 
Donato Piegari - Cultura
 
Damiana Bertozzi - Comunicazione e Terzo settore
 
Alberto Clementi - Sicurezza
 
Elia Ricciotti - Ambiente e Green Economy
 
A questi si affiancherà una Segreteria organizzativa composta da Fiorella Zangari, Loretta Pompili e Paolo Morolli con il compito di facilitare il rapporto con i circoli, presenza sul territorio e iniziative territoriali.
 
Tra i compiti principali della nuova segreteria ci saranno il radicamento territoriale, la costruzione programmatica per le elezioni comunali del 2027 e il coinvolgimento della base.
 
Afferma il Segretario Giacomo Gnoli: "Con questa nuova squadra il PD di Rimini dimostra di essere determinato a rafforzare la propria presenza sul territorio, attraverso banchetti, iniziative pubbliche, direzioni tematiche e l'individuazione di momenti conviviali per accrescere il radicamento con la nostra base sul territorio. Lavoreremo sodo per un partito che sia il perno di un centrosinistra forte, e diventi quel ponte di congiunzione tra amministratori e cittadini." 
 
Altre notizie
l'incontro tra il sindaco a la dottoressa Abbate
medaglia in dono

Il sindaco saluta il questore Abbate, prima della sua partenza per Roma
di Redazione
@Daniele Casalboni
il programma

A Riccione feste, spettacoli e creatività per il ponte di Ognissanti
di Redazione
un momento della camminata
OaSì –Insieme per le valli APS

Un 'Gemellaggio dei Mulini' tra natura, storia e tradizioni della Valmarecchia
di Redazione
FOTO
La presentazione
dal 29 novembre

Per Natale a Cattolica arriva il Bosco di Luce: abeti, voliere e velluto rosso
di Redazione
@Giorgio Salvatori
le strategie e le proposte

Piano casa, intervento di Bernabé (Acer): le distorsioni di 110 e affitti brevi
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO