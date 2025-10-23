Riqualificazione Parco della Pace a Cattolica. In arrivo 96mila euro da Regione

Grazie ad un finanziamento regionale da 96mila euro il Parco della Pace di Cattolica diventerà più accogliente e sicuro. Il progetto di riqualificazione messo in campo dall’Amministrazione comunale ha un valore totale di 120mila euro e prevede la realizzazione di opere come un campo da bocce, un’area giochi per bambini, nuovi servizi igienici e camminamenti pedonali. Una riqualificazione strutturale a cui si affianca la programmazione di azioni di prevenzione e contrasto a situazioni di disordine urbano come educatori di strada, progetti nelle scuole e festival della legalità.

“È stata una grande soddisfazione ricevere il via libera per questo nostro progetto sul Parco della Pace – commentano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessora alla polizia locale Claudia Gabellini che ha curato il progetto -. Sono risorse preziose che ci permetteranno di ridisegnare il volto del cuore verde di Cattolica in un’ottica di sicurezza urbana integrata. Con la realizzazione dei nuovi arredi, renderemo il Parco un luogo sempre fruibile, uno spazio di aggregazione, socialità e inclusione per tutti e tutte. Ma soprattutto un luogo più sicuro grazie al potenziamento dell’attività degli educatori di strada e ai progetti che dedicheremo al tema della legalità, anche con collaborazioni con le scuole della città. Grazie alla Regione per il sostegno prezioso al nostro progetto”.

Per il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale: "La sicurezza urbana ha bisogno di interventi integrati, a partire dalle attività di controllo e presidio del territorio, in capo alle forze dell’ordine, sotto il coordinamento di questure e prefetture e con la collaborazione e il supporto degli enti locali"