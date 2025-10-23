La Cento Fiori saluta Ali e chiede aiuto per restituire la salma alla famiglia

La Cooperativa Sociale Cento Fiori saluta Ali, giovane collaboratore proveniente dal Pakistan purtroppo stroncato da una malattia. Come gesto concerto, la Cooperativa lancia una raccolta di fondi per sostenere il trasporto della salma nel suo paese di origine.

Questo il conto della Cooperativa Sociale Cento Fiori nel quale versare un contributo:

IT75 Y030 6909 6061 0000 0413 260

con causale "Erogazione liberale per Ali"

Il messaggio della Cooperativa Sociale Cento Fiori e dei compagni di Ali dei Centri di Accoglienza Straordinari: "Oggi ci raccogliamo nel silenzio e nel rispetto per salutare Ali, giunto a Rimini lo scorso Novembre e accolto presso la Cooperativa Sociale Cento Fiori. Ali aveva attraversato confini, paure e silenzi, portando nel cuore la forza di chi sogna un futuro migliore. Il destino ha voluto che la sua strada si interrompesse troppo presto a causa di una malattia che non gli ha lasciato il tempo di realizzare i suoi sogni. Ma in questi pochi mesi, Ali ha saputo lasciare un segno profondo in chi lo ha conosciuto: nella sua dignità silenziosa, nella sua gentilezza discreta, nel suo sguardo carico di umanità e di gratitudine.

La sua vita, breve ma intensa, ci richiama al valore dell’accoglienza, della solidarietà e del rispetto per ogni persona che cerca rifugio e speranza. Nessuno dovrebbe sentirsi straniero quando trova mani tese e cuori aperti. Ad Ali va oggi il nostro saluto riconoscente e commosso. Il suo passaggio tra noi resterà memoria viva di fraternità e di umanità condivisa.

Le ultime volontà di Ali erano quelle di tornare in Pakistan, dalla sua famiglia. Le operazioni di rimpatrio della salma hanno costi notevoli. Chiunque volesse aiutarci ad esaudire le volontà di Ali può contribuire utilizzando il conto corrente creato appositamente per questo obiettivo".